Marie-Magdeleine : Tant bien que mal – Saison Ligéria Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 29 novembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-11-29

Horaire : 20:00 21:25

Gratuit : non 10 € à 17 €BILLETTERIES :- sur sainte-luce-loire.com- au 02 40 68 16 39

Théâtre Les Reimmors viennent de perdre l’un des leurs. On embarque dans une épopée poignante, une histoire où l’on apprend à dire au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper par la fenêtre du commissariat. Accompagnée pour la première fois d’un musicien sur scène, Marie-Magdeleine viendra porter avec talent la voix du défunt et des survivants, des rires et des pleurs tous imbriqués. En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la beauté au milieu du drame, en restant toujours drôle. De et avec Marie-MagdeleineBatterie : Nicolas GirardiMise en scène : Compagnie Mmm… Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h25

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/