[Saison culturelle ] Théâtre : Tant bien que mal Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 29 novembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-11-29

Horaire : 20:00

Gratuit : non De 7€ à 17 € selon abonnement et réduction. A partir de 10 ans

Les Reimmors viennent de perdre l’un des leurs. On embarque dans une épopée poignante, une histoire où l’on apprend à dire au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper par la fenêtre du commissariat. Accompagnée pour la première fois d’un musicien sur scène, Marie-Magdeleine viendra porter avec talent la voix du défunt et des survivants, des rires et des pleurs tous imbriqués. En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la beauté au milieu du drame, en restant toujours drôle. Les artistesLa Compagnie Mmm…, fondée en 2010 est issue de la rencontre de Marie-Magdeleine, auteure et comédienne et Julien Marot, co-auteur et metteur en scène. En 2012, ils créent le solo La Famille vient en mangeant, (plus de 300 représentations), puis sort Grain en 2017 leur deuxième création du même genre. De et avec : Marie-MagdeleineBatterie : Nicolas GirardiMise en scène : Compagnie Mmm…Technique : Aurélien MacquetCréation lumière : Joseph SommierCollaboration artistique : Milan Filloque, Paul Toucang, Julien Marot, Jérôme Chambon

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com 02 40 68 16 39 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/theatre-tant-bien-que-mal/