Le Grand Bancal – Cie Le Petit Théâtre de Pain – Saison Ligéria Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 16 novembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-11-16

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 17 € à 24 €BILLETTERIES :- sur sainte-luce-loire.com- au 02 40 68 16 39

Cabaret décalé Ils sont 9, un peu perdus, un peu perchés, abîmés de solitude et d’amours contrariés. Certes, ils sont bancals, mais ils se tiennent et se soutiennent les uns contre les autres. Alors que dehors il pleut des grenouilles et tombe des chats noirs, cette étrange tribu porte la joie en étendard et la chanson en bandoulière. Elle chante à tue-tête ses ratages, ses colères et ses espérances. « Le Grand Bancal » est une séance de pilates pour zygomatiques, un grand bol d’air pour méninges. Ce cabaret musico-théâtral décalé, tout public et tout terrain, offre un enchaînement de partitions dansées et de ritournelles absurdes. Une célébration foutraque et bricolée, une balade poétique au pays de « ce qui nous lie », une ode à l’amitié et à l’espoir. Avec Mariya Aneva, Cathy Chioetto, Cathy Coffignal, Hélène Hervé, Fafiole Palassio, Patrick Ingueneau, Guillaume Méziat, Jérôme Petitjean, Tof SanchezScénographie et création lumière : Josep Duhau Tout public à partir de 6 ans Durée : 1h30

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/