Du balai ! – Cie La Bobêche – Saison Ligéria Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 8 novembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-11-08

Horaire : 10:30 11:10

Gratuit : non 4 € (moins de 18 ans) – 7 € (adulte) BILLETTERIES :- sur sainte-luce-loire.com- au 02 40 68 16 39

Marionnettes. C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser… Ce spectacle sans mots ni paroles s’adresse à tous, petits et grands. La musique jouée en live rythme l’histoire et on oublie que ce sont des marionnettes-sacs tant les personnages prennent vie sous nos yeux, nous émeuvent et nous font rire. Un spectacle qui nous rappelle simplement ce que sont l’humanité et la solidarité. Idées originales, construction et interprétation : Mathilde Henry et Émilie RigaudMusicien/musicienne : Gilles Stroch ou Alice Behague En famille, à partir de 4 ans Durée : 40 min.

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/