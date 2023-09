Jeudi Musical #1 : N’Deye Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 19 octobre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-10-19

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : non 5 euros Tout public

Fille du griot Pape Mboup, N’deye Mboup grandit au son de la musique traditionnelle sénégalaise. Forte de cette inspiration, c’est en 2013 qu’elle débute dans l’univers du Blues en gagnant le Tremplin Blues du Festival des Rendez Vous de l’Erdre (2014), et joue dans différents festivals en Bretagne et Pays de la Loire. En 2017, elle crée le projet « N’DEYE » (du blues, de la soul, du jazz, du gospel, du reggae) entourée d’un guitariste, d’un contrebassiste, et d’un percussionniste. Les Jeudis Musicaux perdure l’esprit des cafés-concerts. Pour l’occasion, le théâtre Ligéria se transforme et vous accueille dans une ambiance conviviale, intimiste et musicale ! Chaque soirée mettra à l’honneur les producteurs locaux pour vous permettre de boire un verre et grignoter. Une thématique différente est proposée sur chaque concert…

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com 02 40 68 16 39 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/jeudi-musical-1-ndeye/