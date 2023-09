Meurice 2027 – Saison Ligéria Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 6 octobre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-10-06

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 17 € à 24 €BILLETTERIES :- sur sainte-luce-loire.com- au 02 40 68 16 39

Humour. Guillaume Meurice est votre candidat, celui de la réconciliation nationale.Certes, le quinquennat précédent a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale. Certes, le personnel politique actuel brille par son génie, son honnêteté, son altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur ! Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h30

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/