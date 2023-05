Allons enfants ! – par la Cie Les Épis Noirs – Saison Ligéria Ligéria, 4 mai 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

Théâtre/Musique. Revisitez l’Histoire de France avec La Compagnie Les Épis Noirs ! Du Big Bang à la Révolution française, une épopée burlesque, iconoclaste et lyrique irrésistible. « Allons enfants ! » livre sa version du manuel d’Histoire, drôle, sensible, spectaculaire et théâtrale. Questionnant notre « origine », les sept interprètes observent le destin poético-tragico-absurde de l’humanité. Ils abordent le chaos avec bonne humeur, interprétant chaque étape-clé, changeant d’époques et de costumes dans un joyeux bazar. Jouant, chantant, dansant, les artistes incarnent plus d’une centaine de personnages ! César, Jeanne d’Arc, Catherine de Médicis, Louis XIV, La Boétie, Olympe de Gouges… À prescrire absolument contre toute forme de morosité ! Texte, musiques et mise en scène : Pierre Lericq assisté de Manon AndersenAvec Manon Andersen, Clotilde Daniault, Jules Fabre, Marwen Kammarti, Stéphanie Lassus-Debat, Pierre Lericq, Marianne SeleskovitchMusiques additionnelles : Marwen Kammarti Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h30

