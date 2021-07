LIGAT FESTIVAL « PULCIPERLA » Rennes-le-Château, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Rennes-le-Château.

Rennes-le-Château Aude Rennes-le-Château

12 EUR

Quand les Toulousains fougueux de Pulcinella s’unissent au trio énergique colombien La Perla, leur rencontre donne PulciPerla !

Une musique hybride, chaloupée et charnelle où voix, saxophone, accordéon, contrebasse et percussions communient généreusement et donnent irrésistiblement la pêche. Un répertoire azimuté et percutant perfusé par des influences bullerengue, reggaeton, funk et champeta, qui attise le feu et file la bougeotte. Afro caribéen azimuté. Caliente !

Marché nocturne dans la rue principale du village dès 18h organisé par l’association des commerçants de Rennes-le-Château. Et bien sûr fascinante visite du Musée, de l’église de Rennes-le-Château.

ligat.festival@gmail.com +33 4 68 74 38 05

