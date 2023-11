Stand N’ Rock 2024 : 10ème édition ! Parc Léo Lagrange Liffré, 6 juillet 2024T 17:00, Liffré.

Stand N’ Rock 2024 : 10ème édition ! Parc Léo Lagrange Liffré 6 et 7 juillet 2024

Pour sa 10e édition, Stand N’ Rock vous a concocté une soirée exceptionnelle samedi 6 juillet 2024. Une programmation festive d’un tremplin, de groupes et d’un DJ Set locaux et de qualité. 6 et 7 juillet 2024 1

https://www.standnrock.com/

Stand N Rock 2024, c’est la 10ème édition d’un festival local, convivial et familial.

Déjà saluée pour la qualité de sa programmation festive et populaire les années précédentes, l’association Stand N’ Rock s’est à nouveau démenée pour vous préparer une soirée exceptionnelle !

Retrouvons-nous Samedi 6 Juillet 2024 au Parc Léo Lagrange, au cœur de Liffré, entre Rennes et Fougères.

En collaboration avec l’Annexe Espace Jeunes de Liffré, un tremplin Rock verra concourir 4 jeunes groupes : le meilleur remportera l’opportunité de jouer en tête d’affiche à Stand N’ Rock 2025 !

Vous pourrez ensuite découvrir ou redécouvrir, applaudir et soutenir des groupes locaux, de composition et de reprises, ainsi qu’un DJ Set, qui vous porteront jusqu’au bout de la nuit !

Réservations sur www.standnrock.com : 10 €

Billetterie sur place : 12 €

Jeunes 14-18 ans : 5 €

Ouverture du site à 17h. Restauration sur place.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous à contact@standnrock.com

Parc Léo Lagrange rue de l’Étang 35340 Liffré Liffré 35340 Ille-et-Vilaine