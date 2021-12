Concert « De la Bretagne à la Louisiane » L’Aquazic, 28 janvier 2022 20:30, Liffré.

Vendredi 28 janvier 2022, 20h30 Sur place 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans gallotonic@orange.fr, 02 99 23 54 57, http://gallotonic.org/

ATTENTION : en raison des conditions sanitaires actuelles qui évoluent constamment il est préférable de consulter le site Gallo Tonic

Programmation :

Duo Argueliss : Mathieu Guitton a inventorié çà et là dans ses propres collectes, ou bien encore dans les recueils des folkloristes, des chansons de tradition populaire, faisant la part belle au gallo. Ce concert est un voyage à travers un répertoire original intégralement chanté en gallo. Avec Mathieu Guitton au chant et Corinne Wissocq à la guitare.

CAJUN BOUEXI BAND :

Groupe de musique cajun créé en 2014, Le CAJUN BOUEXI BAND est dévoué aux chansons de nos cousins d’Amérique. Les two steps, blues et valses issus du vaste répertoire traditionnel cajun des bayous sont ainsi interprétés dans un style entre western swing, rock, rythm’n blues, country et blues. Un voyage à travers la musique américaine avec en toile de fond le répertoire cajun. Plus qu’un style de musique, c’est l’histoire d’un peuple que vous propose de découvrir le CAJUN BOUEXI BAND au cours d’un spectacle énergique et festif. Laissez les bons temps rouler avec le CAJUN BOUEXI BAND !

Site web : https://cajunbouexiband.jimdofree.com/

L’Aquazic Centre Culturel Rue Pierre de Coubertin Liffré 35340 Liffré Ille-et-Vilaine

