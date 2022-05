Kahina Loumi, Premiers Jours HubHug 40mcube, 14 septembre 2019 14:00, Liffré.

14 et 15 septembre 2019 Sur place Entrée libre contact@40mcube.org, 02 90 09 64 11

À l’issue de sa résidence d’un mois au HubHug de 40mcube à Liffré, Kahina Loumi présente les nouvelles œuvres réalisées durant ce temps de recherche et de production.

Le travail de Kahina Loumi s’inscrit dans une réflexion sur l’histoire de la peinture. Dans ses œuvres, abstraites et minimales, l’artiste invente de nouvelles manières de « faire peinture » en croisant les disciplines et les procédés, et aborde le langage pictural en dehors de l’espace du tableau. Elle s’intéresse aussi aux conditions de présentation de la peinture à travers l’usage de la série et de l’installation. Déconstruire les gestes picturaux en opérant des déplacements l’amène souvent à faire de la peinture le sujet même de ses œuvres.

Sensible à la lumière, au rythme et à l’espace, Kahina Loumi construit ses œuvres en relations avec ces notions. Intéressée par la matérialité de la peinture, elle réalise un travail sur les surfaces qu’elle peint. Les outils et les supports jouent sur ce point un rôle important. En résulte une peinture qui mélange les gestes floues et les textures aériennes aux teintes douces et transparentes, sans se départir des codes de l’abstraction.

Avec le soutien de Sennelier et de l’EESAB – Site de Quimper

HubHug 40mcube 150, rue de Rennes 35340 Liffré 35340 Liffré Chemin Pres de l’Ariancon Ille-et-Vilaine

samedi 14 septembre 2019 – 14h00 à 20h00

dimanche 15 septembre 2019 – 14h00 à 19h00