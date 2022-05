Art contemporain – Nouvelles œuvres au HubHug Sculpture Project de 40mcube HubHug 40mcube, 14 septembre 2019 14:00, Liffré.

Samedi 14 septembre 2019, 14h00 Sur place Entrée libre contact@40mcube.org, 0290096411

Le HubHug Sculpture Project accueille deux nouvelles œuvres réalisées par Laurence De Leersnyder et le duo We Are The Painters. Ces œuvres rejoignent celles déjà présentes dans le parc de sculpures.

Inauguré en 2017 avec les œuvres de 18 artistes, le HubHug Sculpture Project accueille deux nouvelles œuvres qui prennent place sur Le Rack : une série de sculptures réalisées en 2018 par Laurence De Leersnyder lors de sa résidence au sein de l’entreprise Rousseau Clôtures coordonnée par 40mcube, et Bouche Céleste, une peinture du duo We Are The Painters qui reprend le motif d’une bouche entrouverte, motif récurrent dans les œuvres des artistes.

Depuis sa création en 2001, 40mcube met en place des projets et présente des œuvres dans l’espace public. En 2016, en partenariat avec la Ville de Liffré, 40mcube crée à 15 km de Rennes l’atelier et lieu de résidence le HubHug, et étend son parc de sculptures en milieu rural sur une parcelle de 20 000 m2, le HubHug Sculpture Project.

Sur cette parcelle prend place un mobilier extérieur conçu par les designers Erwan Mével & Thomas Le Bihan à partir d’une forme unique, une plaque de béton mise à disposition par l’entreprise Rousseau Clôtures. Victor Vialles conçoit la signalétique du site et Samir Mougas l’identité graphique de l’atelier. Ce dernier présente aussi une série de trois sculptures qui confrontent une esthétique industrielle et une nature invasive. Laurent Duthion implante un verger d’arbres polygreffés. Cyril Zarcone présente Volée hélicoïdale, qui reproduit en bois une volée d’escalier habituellement préfabriquée en béton. Pascal Rivet utilise cet espace comme un observatoire d’une œuvre mise à l’épreuve du temps et de la météo : une réplique en bois d’un camion de convoyage de fonds égaré et abandonné sous un arbre…

Inauguré en juin 2017, Le Rack est un dispositif de stockage redessiné qui s’apparente à un support de rangement transposé à l’échelle de l’espace public, un mobilier de présentation d’œuvres, une collection de sculptures en plein air qui se constitue progressivement. De 6 mètres de haut sur 12 mètres de long et 2 mètres de large, Le Rack permet de rassembler des œuvres sur trois niveaux, de réaliser une exposition collective construite en hauteur, une composition jouant des contrastes entre des esthétiques figuratives et débridées ou sobres et minimales.

Depuis 2017, 40mcube invite des artistes à concevoir des œuvres destinée à être présentées sur Le Rack, composant une sculpture collective en évolution constante. 9 œuvres réalisées par Étienne Bossut, John Cornu, Rémi Duprat, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Hilary Galbreaith, Camille Girard & Paul Brunet, Laurent Le Deunff, Briac Leprêtre, Samir Mougas sont aujourd’hui regroupés sur Le Rack. D’autres viendront régulièrement y prendre place, comme celles de Laurence De Leersnyder et du duo We Are The Painters en septembre 2019.

Le Rack propose ainsi une exposition permanente ouverte à tous jour et nuit, 7 jours sur 7.

Commissariat et production : 40mcube

Avec le soutien de Rousseau Clôtures, de Self Signal, de Sennelier, de Jourdanière Nature.

HubHug 40mcube 150, rue de Rennes 35340 Liffré 35340 Liffré Chemin Pres de l’Ariancon Ille-et-Vilaine

samedi 14 septembre 2019 – 14h00 à 20h00