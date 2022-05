Des Possibles A’Venir #4 Cinéma Saint-Michel, Liffré, 25 septembre 2019 20:30, Liffré.

25 – 29 septembre 2019 Sur place Prix film : 3,80€. Prix Pass 5 films: 12€.

Les bénévoles du cinéma de Liffré vous propose 5 films pour vous faire découvrir des initiatives et des histoires qui donnent envie de bouger pour changer les choses !

Le cinéma Saint-Michel de Liffré , en partenariat avec le Centre Culturel, l’association Curieux de Nature et la librairie Lectures Vagabondes, organise pour sa 4ème édition son festival intitulé DES POSSIBLES A’VENIR ; il se déroulera du mercredi 25 septembre au dimanche 29 septembre 2018.

Cette semaine s’inscrit comme chaque année dans « La Fête des possibles »: Le projet de société juste et durable auquel une grande majorité des citoyens aspire s’écrit jour après jour depuis des dizaines d’années. Des milliers d’initiatives concrètes se développent sur nos territoires et constituent de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux modes de consommation et de production. La fête des possibles aspire à faire connaître et grandir ce chemin vers un monde plus juste, plus écolo et plus humain, au travers d’événements près de chez vous pour rencontrer celles et ceux qui agissent au quotidien.

Au Programme :

Une sélection volontairement diversifiée, abordant différents thèmes traitant des modes de vie, de l’agriculture, de l’alimentation, de la biodiversité, des réfugiés… Et afin de permettre au public d’en retirer le maximum, nous invitons les réalisateurs ou des spécialistes citoyens pour répondre aux questions du public à l’issue des séances !

Power To Change : Mercredi 25 septembre, 20h30

La rébellion énergétique présente la vision d’un futur où l’énergie est à 100% renouvelable. Depuis quelques années, des centaines de milliers d’individus font de cette vision une réalité. Précurseurs, inventeurs, visionnaires… ces pionniers de la transition énergétique contribuent, par leurs actions locales, à la révolution énergétique de tout un pays. Chacun d’entre nous, à son échelle, peut devenir un rebelle énergétique.

Avec l’intervention du réseau Taranis : pour une énergie durable et citoyenne en Bretagne

Un lien qui nous élève : Jeudi 26 septembre, 20h30

Alors que l’industrialisation a surtout donné à l’élevage français la forme de porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, voire de fermes entièrement robotisées, Laure, Nicolas, Annabelle et d’autres éleveurs choisissent une voie différente pour offrir une existence plus digne à leurs animaux, du début à la fin. Au fil d’un documentaire tendre et optimiste, nous voyons leurs efforts récompensés par le lien, riche de sens, qu’ils tissent avec leurs bêtes. Un lien qui élève tous.

En présence du réalisateur, Olivier Dickinson

Libre : Vendredi 27 septembre, 20h30

Cédric Herrou est agriculteur dans La Roya, vallée française frontalière avec l’Italie. Le jour où il croise la route de réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir, de leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d’asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi…

Avec l’intervention de Jessie Magana, membre actif d’un collectif d’aide aux migrants et du collectif Lisaa de Liffré

Histoires de climat : Samedi 28 septembre, 20h30

Autour de la planète, des populations entières vivent déjà les conséquences du changement climatique au quotidien, comme l’expose le film « Histoires de climat ». Le documentaire, réalisé par neuf élèves issus de l’école d’ingénieur de Grenoble INP – Ense3 à Grenoble (France) nous emmène au Sénégal, au Chili ou encore au Cambodge nous faire découvrir les différents visages des modifications climatiques en cours.

En présence des réalisateurs du documentaire, membres de l’association E’voca’Terre

Artistes de la vie : Dimanche 29 septembre, 18h00

Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de contribuer au bien commun. L’association « On Passe à l’Acte » a rencontré des passionnés qui ont trouvé leur place dans le monde en inventant un métier en phase avec leur raison d’être. Ils contribuent à bâtir un monde plus équilibré. Leur témoignage donne un courage énorme pour agir et participer aux mutations en cours en devenant « artistes » de nos vies. Et si les crises en cours pouvaient être dépassées en révélant notre potentiel, en œuvrant pour l’harmonie ?

Tarifs :

Une séance : 3,80€

Pass événement 5 séances : 12€

(film « Donne-moi des ailes » du dimanche à 15h hors pass (tarif normal)

Moments de convivialité offerts à l’issue de chaque séance

Cinéma Saint-Michel, Liffré 1 rue Aristide Briand, 35340 LIFFRE 35340 Liffré Chemin Pres de l’Ariancon Ille-et-Vilaine

