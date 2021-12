Liffré Centre Culturel Liffré Ille-et-Vilaine, Liffré Fest-Noz Centre Culturel Liffré Liffré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Liffré

Fest-Noz Centre Culturel Liffré, 5 février 2022 20:00, Liffré. Samedi 5 février 2022, 20h00 Sur place 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans 02 99 23 54 57, gallotonic@orange.fr, http://gallotonic.org/ ATTENTION : en raison des conditions sanitaires actuelles qui évoluent constamment il est préférable de consulter le site Gallo Tonic Samedi 5 février 2022

Horaires : 20h30 à 02h00

Programmation : Beat Bouet Trio, La Marmithe, Les Lif’Fredaines et les musiciens de Gallo Tonic

ATTENTION : en raison des conditions sanitaires actuelles qui évoluent constamment il est préférable de consulter le site Gallo Tonic Centre Culturel Liffré Rue Pierre de Coubertin 35340 Liffré 35340 Liffré Ille-et-Vilaine samedi 5 février 2022 – 20h00 à 20h30

Détails Heure : 20:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Liffré Autres Lieu Centre Culturel Liffré Adresse Rue Pierre de Coubertin 35340 Liffré Ville Liffré lieuville Centre Culturel Liffré Liffré