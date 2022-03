Life – Rock School Barbey Rock School Barbey, 28 septembre 2022, Bordeaux.

Life – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le mercredi 28 septembre à 20:30

Avec **Life**, le **punk** et la **contestation** sont de retour au Royaume-Uni. Et musique rime à nouveau avec contestation radicale. Longtemps déserté par les formations investies d’un propos, le champ de la contestation est à nouveau au cœur des préoccupations de la scène rock anglo-saxonne. Aux côtés de furieux adeptes du post-punk tels que **Idles**, **Shame**, **Slaves** ou leurs cousins irlandais **Fontaines D.C.**, **Life** nous rappelle combien le rock anglais est indissociable de la politique. Bien décidés à se faire entendre pour amorcer l’embrasement populaire, la bande débarquée du fin fond du Yorkshire a dévoilé **A Picture of Good Health** en 2019, avec comme toile de fond une Angleterre au bord du gouffre. Dignes représentants d’une scène punk marquée par un climat politique et social délétère et sales mômes à l’attitude bagarreuse, **Life** convoque autant le New York dansant du Lower East Side des **Talking Heads**, que le post-punk bavard et irascible bien de chez eux. **North East Coastal Town**, le 3ème album du groupe, sortira le 10 juin 2022. **Un Barbey Indie Club immanquable !**

12€ (Prévente) / 15€ (Sur place)

Life sera en concert à la Rock School Barbey le 28 septembre 2022 !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-28T20:30:00 2022-09-28T23:30:00