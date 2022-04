Life Recorder La Dame du Mont, 17 avril 2022, Marseille.

Life Recorder

La Dame du Mont, le dimanche 17 avril à 21:00

Life Recorder (Life Notes/Extend & Play, Marseille ) House-Deep House-Techno DJ/Producteur basé à Marseille et membre du collectif Extend & Play, Kriss alias Life Recorder partage sa vision musicale depuis de nombreuses années sur la scène internationale avec des productions sur de respectés labels comme “Aesthetic Audio” à Detroit ou dernièrement sur le label Suisse, “Visions Recordings” et des morceaux plébiscités par des légendes comme DJ Deep, Jimpster ou Ron Trent. En 2017 il démarre son label “Life Notes recordings” et développe sa musique toujours influencée par le groove, La soul, la house et la techno américaine. DJ au talent et à la culture musicale reconnue, on à pu le retrouver ces dernières années à l’étranger du côté de Berlin, Londres, Belgrade, Tbilisi ou Erevan. Que ce soit en DJ ou dans sa propre musique, Life Recorder propose un voyage musical tout en groove et profondeur.

Entrée libre

♫♫♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T21:00:00 2022-04-17T01:30:00