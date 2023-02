LIFE ESPACE CULTUREL & SPORTIF (ECSVS), 10 février 2023, LA ROQUETTE SUR SIAGNE.

LIFE ESPACE CULTUREL & SPORTIF (ECSVS). Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-09 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

THEATRE DE GRASSE (Lic.3115750) présente ce spectacle L’art du geste à son apogée pour un sublime moment entre danse et jonglage. Depuis 30 ans, les fabuleux artistes de la compagnie de cirque londonienne Gandini Juggling célèbrent l’art du jonglage sous toutes ses facettes. Non seulement ils maîtrisent cet art à la perfection, mais leurs productions s’inspirent aussi souvent librement des géants de la danse. Dans SMASHED, le spectacle qui leur a apporté une renommée mondiale, la célébrissime Pina Bausch leur servait de boussole. Avec LIFE, sous-titré A Love Letter to Merce Cunningham, ils se livrent à une nouvelle plongée dans le patrimoine international de la danse et expriment toute leur admiration pour l’une des plus grandes icônes de la danse moderne américaine. Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala, amoureux fous de la pureté mathématique et philosophique du jonglage, et Jennifer Goggans, ancienne danseuse de Cunningham ayant appris à jongler, imaginent avec brio une pièce de jonglage telle qu’elle aurait pu être chorégraphiée par le maître américain. Sur scène, 9 jongleurs exceptionnels multiplient les prouesses à coup de balles, cerceaux et massues sur une partition originale de la compositrice et chanteuse Caroline Shaw, lauréate du prix Pulitzer. Aussi brillant qu’étourdissant.PMR :0493405300 Cie Gandini Juggling Cie Gandini Juggling

ESPACE CULTUREL & SPORTIF (ECSVS) LA ROQUETTE SUR SIAGNE 1975 avenue de la République 6550

