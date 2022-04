Life is not a picnic en concert Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Life is not a picnic en concert Romans-sur-Isère, 21 avril 2022, Romans-sur-Isère. Life is not a picnic en concert LA MAISON NUGUES 18 RUE DE L ARMILLERIE Romans-sur-Isère

2022-04-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-21 21:30:00 21:30:00 LA MAISON NUGUES 18 RUE DE L ARMILLERIE

Romans-sur-Isère Drôme EUR Plongeant ses racines dans le jazz et la salsa, l’orchestre Life Is Not A Picnic promène ses textes décalés entre rythmes afro-cubains, swing, musique napolitaine, funk, improvisations endiablées, riffs explosifs et ballades oniriques. felix.semet@alwestproduction.com +33 6 41 82 16 51 LA MAISON NUGUES 18 RUE DE L ARMILLERIE Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse LA MAISON NUGUES 18 RUE DE L ARMILLERIE Ville Romans-sur-Isère lieuville LA MAISON NUGUES 18 RUE DE L ARMILLERIE Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Life is not a picnic en concert Romans-sur-Isère 2022-04-21 was last modified: by Life is not a picnic en concert Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 21 avril 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme