Life Insurances – de et avec Léa Rault & Alina Bilokon / Pilot Fishes – Saison TU-Nantes TU-Nantes, 12 janvier 2023, Nantes.

2023-01-12 Représentations les 11 et 12 janvier 2023 à 21h

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 6 € à 16 € Billetterie : – tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations les 11 et 12 janvier 2023 à 21h

Danse. Ce duo chorégraphique explore l’incroyable inventivité – et son potentiel comique – de l’être humain devant son angoisse de mort. La pièce est pensée comme une série de fictions chorégraphiques qui esquissent moultes tentatives pour échapper, ou tenter d’échapper, aux angoisses les plus profondes devant la mort annoncée. Si les circonstances de notre mort sont pleines d’incertitudes, sa réalité reste certaine. Face à l’inévitable et l’impensable, nous nous réfugions alors avec méthode dans des fables, bobards, superstition plus ou moins grotesques, récits à forte valeur anxiolytique : les danseuses Léa Rault et Alina Bilokon s’amusent de ce système de digues parfaitement inefficaces pour assurer nos vies contre l’issue fatale. Elles composent une trame narrative qui bascule dans l’absurde et l’onirique, et dessinent autant de déclinaisons plus ou moins drôlatiques pour s’arrimer fermement et sûrement à la vie ! Public : à partir de 12 ans Durée : 1h Dans le cadre du festival Trajectoires

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr