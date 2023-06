On recrute dans votre quartier ! Life hôtel Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde On recrute dans votre quartier ! Life hôtel Bordeaux, 21 juin 2023, Bordeaux. On recrute dans votre quartier ! Mercredi 21 juin, 14h00 Life hôtel Entrée libre Plusieurs employeurs seront présents : DOMIDOM SERVICE

AEGIDE INTERNATIONAL SAS

APF HANDICAP INTERIM

PROMOCASH

MANPOWER

PAUL Boulangerie – AREAS

LES PETITS CHAPERONS ROUGE

APSIDE

Atelier REMUMENAGE

Viens à leur rencontre le mercredi 21 juin 2023 Tu peux venir avec ou sans CV. Life hôtel 34 rue de Tauzia 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-06-21T14:00:00+02:00 – 2023-06-21T17:00:00+02:00

