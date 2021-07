Liévin Hall de la Courrouze Liévin, Pas-de-Calais L’univers des dinosaures Hall de la Courrouze Liévin Catégories d’évènement: Liévin

Pas-de-Calais

L’univers des dinosaures Hall de la Courrouze, 18 septembre 2021 10:00-18 septembre 2021 18:00, Liévin. 18 et 19 septembre Tarif unique 10 €. Gratuit pour les moins de 3 ans https://www.facebook.com/luniversdinosaures/ Expo de dinosaures robotisée taille réelle L’exposition dont tout le monde parle !! À la maison, ça ne parle que de tyrannosaures, tricératops et autres ptéranodons ? Vous n’y comprenez rien ? L’expo LUNIVERS DES DINOSAURES est l’occasion pour toute la famille d’en savoir d’avantage et de rencontrer les plus belles espèces disparues. Vous pourrez ainsi côtoyer pas moins de 30 dinosaures dont 13 animés qui à votre passage se mettront à bouger et rugir. L’exposition vous présente un aperçu intéressant du monde de ces fascinants géants de l’ère du Mésozoïque et vous invite à embarquer pour un véritable voyage à travers le temps. Hall de la Courrouze Rue Raymond et Lucie Aubrac, 35136 62800 Liévin Pas-de-Calais samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Liévin, Pas-de-Calais Étiquettes évènement : Autres Lieu Hall de la Courrouze Adresse Rue Raymond et Lucie Aubrac, 35136 Ville Liévin lieuville Hall de la Courrouze Liévin