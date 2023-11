Super Enduro GP Grand Prix de France Arena Stade Couvert, 25 novembre 2023, LIÉVIN.

Super Enduro GP Grand Prix de France Arena Stade Couvert. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:00. Tarif : 44.0 euros.

Le Bureau des Spectacles (2020-003654 & 2020-002726) & Moto Club de l’Avesnois présentent: ce spectacle. Pour l’occasion, notre piste indoor de 350 mètres de long sera aménagée avec des pierriers, des troncs et des franchissements, afin d’avoir un parcours et un spectacle époustouflant ! Coté pro riders, Billy BOLT triple champion du monde, Taddy BLASUZIAK légende du Super Enduro et les outsiders Coddy WEBB et Jonny WALKER emmèneront la caravane du Super Enduro GP accompagnés par la catégorie Junior.42 pilotes âgés de 16 à 23 ans peuvent s’inscrire en catégorie Junior et une dizaine en Prestige, de quoi donner des idées à certains pilotes du championnat Grand Est d’enduro en ce futur début d’hiver.

Arena Stade Couvert LIÉVIN Chemin des Manufactures 62800

