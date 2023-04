TRAIL DES PYRAMIDES NOIRES Liévin Catégorie d’Évènement: Liévin

TRAIL DES PYRAMIDES NOIRES, 27 mai 2023, Liévin . Liévin, , TRAIL DES PYRAMIDES NOIRES Chemin des manufactures Liévin

2023-05-27 – 2023-05-27 Chemin des manufactures Liévin Pas-de-Calais . Liévin Avec ce trail vous courez sur les traces… et parcourez des lieux symboliques du Bassin minier.

Un défi sportif avec l’ascension de nombreux terrils dont les plus hauts d’Europe.

5 distances :

– 22 km (course et marche nordique)

– 35 km

– 55 km

– 110 km

– 160 km La Mission Bassin minier et ses partenaires organisent une traversée unique du Bassin minier ! De mineur de fond à coureur de fond ! Certains courent en souvenir de ceux qui ont façonné nos paysages. tpn@missionbassinminier.org http://www.traildespyramidesnoires.com/ Chemin des manufactures Liévin

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégorie d’Évènement: Liévin Autres Lieu Liévin Adresse Chemin des manufactures Ville Liévin Tarif Lieu Ville Chemin des manufactures Liévin

Liévin Liévin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lievin /

TRAIL DES PYRAMIDES NOIRES 2023-05-27 was last modified: by TRAIL DES PYRAMIDES NOIRES Liévin 27 mai 2023

Liévin