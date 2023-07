Les inscriptions aux ateliers culturels sont ouvertes ! Lieux multiples Valserhône, 11 janvier 2024, Valserhône.

Les inscriptions aux ateliers culturels sont ouvertes ! 11 – 18 janvier 2024 Lieux multiples Gratuit pour la communauté étudiante UPSaclay, sur inscription

Théâtre d’improvisation, écriture, œnologie, musique électronique…, l’Université Paris-Saclay vous propose un vaste choix d’ateliers de pratique artistique et culturelle, ouverts à tous et toutes. En présentiel ou en ligne, sur des formats courts ou longs, il y en a pour tous les goûts.

Certains ateliers peuvent être suivis en UE Libre Culture.

Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 11 au jeudi 18 janvier, via un formualire en ligne.

Lieux multiples 3 rue Joliot Curie Valserhône 01200 Musinens Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-inscriptions-aux-ateliers-culturels-du-second-semestre-sont-ouvertes-0 »}] [{« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/culture-arts-sciences-societe/arts-et-culture/ateliers-culturels-en-ue »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T07:00:00+01:00 – 2024-01-11T23:30:00+01:00

2024-01-18T07:00:00+01:00 – 2024-01-18T23:30:00+01:00

La 56ème compagnie