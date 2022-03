Lieux Mouvants | Le Printemps des Poètes Lanrivain, 27 mars 2022, Lanrivain.

Lieux Mouvants | Le Printemps des Poètes Lanrivain

2022-03-27 – 2022-03-27

Lanrivain Côtes d’Armor Lanrivain

Lieux Mouvants est heureux de commencer sa saison en accueillant deux des plus grands chanteurs et poètes bretons : Denez Prigent et Yvon Le Men et l’autrice morbihannaise Sandrine Le Mevel Hussenet.

Dans le magnifique écrin du hameau de Saint-Antoine, Denez Prigent livrera ses poèmes en langue bretonne. Ils seront traduits par Sandrine Le Mevel Hussenet, autrice, metteuse en scène, comédienne, animatrice d’ateliers d’écriture et de théâtre.

Yvon Le Men, figure de proue de la poésie aujourd’hui écrite en Bretagne, complétera cette affiche du Printemps des Poètes en lisant des poèmes de son dernier recueil : Les Épiphaniques.

Pour clôturer cette belle journée, un temps de lecture participative permettra à chacune et chacun de lire ses poèmes préférés sur la nature et le paysage et leur rapport à l’éphémère (thématique du Printemps des poètes 2022). N’hésitez pas à apporter vos ouvrages pour les lire.

À 14h au hameau de Saint-Antoine, Lanrivain. Réservation via la page de l’événement :

Org. Lieux Mouvants

leslieuxmouvants@gmail.com http://www.lieux-mouvants.com/

Lanrivain

