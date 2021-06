Lieux Mouvants Lanrivain, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Lanrivain.

Lieux Mouvants 2021-07-04 14:30:00 – 2021-07-04

Lanrivain Côtes d’Armor Lanrivain

Chaque week-ends, de fin juin à fin août

Conférences, spectacles, concerts, rencontres, expositions d’oeuvres…

Programmation complète sur : www.lieux-mouvants.com

DIMANCHE 4 JUILLET

14H30

Yvon Le Men – 14h30

Figure de proue de la poésie aujourd’hui écrite en Bretagne qui fera partager sa passion aux spectateurs de Lieux Mouvants pour ce premier week-end de festival.

Il présentera son dernier recueil La baie vitrée et le récit de sa traversée de la Bretagne en voiturette :La Bretagne sans permis.

16H

RENCONTRE-PROJECTION. ALAIN FLEISCHER, cinéaste et écrivain

LES OLIVIERS, PILIERS DU TEMPS

Les oliviers millénaires près de Bcha’leh, dans la montagne du Liban, ont dépassé l’âge de leur mort, et ils continuent à vivre dans un ralenti extrême. Ils ont été filmés pour une installation dans le Pavillon du Liban à la Biennale internationale d’architecture de Venise, conçu par Hala Wardé. Le film Les oliviers, Piliers du temps, est une version cinématographique inédite de 12 minutes à laquelle a été ajouté un texte en voix off.

Lieux Mouvants accueillera sa première présentation publique, et ce sera un hommage à Jean Schalit.

17H30

CONCERT. ENSEMBLE MATHEUS,

direction musicale Jean-Christophe SPINOSI

STABAT MATER

L’envoûtant Nisi Dominus et le fervent Stabat Mater, de l’immense compositeur

Antonio Vivaldi. Deux élégants joyaux interprétés avec virtuosité par l’Ensemble

Matheus. En ultime hommage à Jean Schalit,

Jean-Christophe Spinosi lui dédiera un gospel teinté de blues.

leslieuxmouvants@gmail.com http://www.lieux-mouvants.com/

dernière mise à jour : 2021-06-26 par