Lieux Mouvants Lanrivain, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lanrivain.

Lieux Mouvants 2021-07-03 – 2021-07-03

Lanrivain Côtes d’Armor Lanrivain

Chaque week-ends, de fin juin à fin août

Conférences, spectacles, concerts, rencontres, expositions d’oeuvres…

Programmation complète sur : www.lieux-mouvants.com

SAMEDI 3 JUILLET

14h30

RENCONTRE MUSICALE.

VÉRONIQUE BRINDEAU & ETSUKO CHIDA

CHANTS D’AMOUR ET DE VAGUES AU JAPON

Etsuko Chida nous fait découvrir l’instrument de musique appelé le koto à travers un répertoire de chants sereins et raffinés sur des poèmes du Xe au XIXe siècle. Ce moment de musique sera commenté par Véronique Brindeau, historienne

de la musique japonaise.

16h

DANSE-CIRQUE.

LE GALACTIK ENSEMBLE ORBIT POUR LE DÉLIRE INTERSTELLAIRE, POUR OCCASION RÊVÉE DE BOUGER ICI INSI TU…

Sortir du théâtre pour composer avec le paysage. Saint-Antoine se transforme en une fresque théâtrale et acrobatique où des situations absurdes, disparates, conflictuelles ouvrent sur des paysages imaginaires… Ces jeunes circassiens, avec leur acrobatie de situation influencée par Charlie Chaplin et Buster Keaton, sont drôles, surprenants et très énergiques

leslieuxmouvants@gmail.com

