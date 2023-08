Les Escales lieux en cours de recherche Évrecy, 11 décembre 2023, Évrecy.

Les Escales 11 – 22 décembre lieux en cours de recherche

In Itinere Collectif

Les trois premiers jours, les comédiens reconnaissables par leur tenue, des cirés jaunes, iront à la rencontre des habitants, des élus, des associations, des aînés et des commerçants du village afin de recueillir histoires, anecdotes et habitudes. Des discussions qui pourront parfois durer selon les envies et les personnalités des personnes.

Le 4ème et le 5ème jour, les comédiens sélectionnent les récits et créent le spectacle.

Le dernier jour, le Collectif In Itinere présentera gratuitement à toute la commune – un spectacle tous publics qui traversera avec humour et poésie les problématiques, le passé et les désirs de cette commune !

Direction artistique, Thylda BARÈS et Paul COLOM

Production/diffusion, Audrey BOTTINEAU

Administration, Vanessa COLAS

Attachée de presse, Elodie KUGELMAN

Jeu : Thylda BARÈS (France), Victor BARRERE (France), Andrea BOERYD (Suède), Yejin CHOI (Corée du Sud,) Nathan CHOUCHANA (France), Paul COLOM (France), Arthur DUMAS (France), Manon DUMONCEAUX (Belgique), Julia FREE (États-Unis), Harry KEARTON (Royaume-Uni), Vincent LECOMTE (France), Lizzy MARGERESON (Royaume-Uni), Mahtab MOKBER (Iran), Tato MOYA (Chili), Ulima ORTIZ (Colombie), Oytun SENCAN TOKUÇ (Turquie) en alternance.

Territoires Ruraux, Territoires de Culture Résidences d’artistes en territoire rural 2022 / 2023

Partenariat avec Le Rayon Vert – Saint-Valery-en-Caux et la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre avec le soutien de la DRAC Normandie, les Départements du Calvados et de la Manche, en partenariat avec la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et les collectivités territoriales

lieux en cours de recherche 2 Rue d'Yverdon, 14210 Évrecy Évrecy 14210 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T10:00:00+01:00 – 2023-12-11T20:00:00+01:00

2023-12-22T10:00:00+01:00 – 2023-12-22T20:00:00+01:00

In itinere Collectif