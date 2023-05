Escales Patrimoine Lieux divers, 8 juillet 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des « Escales Patrimoine » pour le plaisir des petits et des grands, l’Office de Tourisme de Marignane, en partenariat avec les Services de la Ville, développe chaque été des parcours thématiques guidés et des activités très originales !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-08-28 . .

Lieux divers

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Within the framework of the « Escales Patrimoine » for the pleasure of young and old, the Tourist Office of Marignane, in partnership with the City Services, develops each summer guided thematic tours and very original activities!

En el marco de las « Escapadas patrimoniales » para el disfrute de grandes y pequeños, la Oficina de Turismo de Marignane, en colaboración con los Servicios de la Ciudad, desarrolla cada verano visitas guiadas temáticas y actividades muy originales

Im Rahmen der « Escales Patrimoine » zur Freude von Groß und Klein entwickelt das Fremdenverkehrsamt von Marignane in Partnerschaft mit den städtischen Dienststellen jeden Sommer geführte thematische Rundgänge und sehr originelle Aktivitäten!

