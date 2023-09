Fête de la Science Lieux divers Lyon, 6 octobre 2023, Lyon.

Lyon,Rhône

La 32e édition de la Fête de la science aura lieu du vendredi 6 au lundi 16 octobre 2023..

2023-10-06 fin : 2023-10-16

Lieux divers

Lyon 69000 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The Science Festival is an opportunity to share knowledge , still marvel at the world around us , discuss issues of our society and push the boundaries of the unknown …

La fiesta de la ciencia es la ocasión perfecta para compartir conocimientos, maravillarnos con el mundo que nos rodea, debatir sobre los retos de nuestra sociedad y traspasar las fronteras de lo desconocido.

Das Science Festival ist eine Gelegenheit, Wissen zu teilen , noch staunen über die Welt um uns herum , diskutieren Themen unserer Gesellschaft und die Grenzen des Unbekannten…

