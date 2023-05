Rendez-vous aux jardins Lieux divers, 2 juin 2023, Lyon.

Lyon,Rhône

Pour cette 20e édition qui aura lieu les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 2023, le ministère de la Culture vous donne Rendez-vous aux jardins pour explorer un thème des musiques du jardin..

Lieux divers

Lyon 69000 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Vegetable patches, orchards, ancient conservatories, allotments and shared gardens, as well as vicarage and abbey gardens are in the spotlight for these Rendez-Vous aux Jardins.

Para esta 20ª edición, que se celebrará el viernes 2, el sábado 3 y el domingo 4 de junio de 2023, el Ministerio de Cultura le invita a Rendez-vous in the Gardens para explorar el tema de la música de jardín.

Ausgabe, die am Freitag, den 2., Samstag, den 3. und Sonntag, den 4. Juni 2023 stattfinden wird, lädt das Kulturministerium zum Rendez-vous aux jardins ein, um ein Thema der Gartenmusik zu erforschen.

