LIEUX DITS Talant, 30 juin 2021-30 juin 2021, Talant.

du mercredi 30 juin au jeudi 1 juillet à Talant

Après LANDSCAPE(s)#1, la Cie La Migration trace plus avant son sillon entre le mouvement et la nature, entre le corps et la machine, entre ce qui est écrit et ce qui peut survenir. Réunissant à nouveau cirque, création musicale et écriture chorégraphique in situ, Lieux Dits ouvre de nouvelles pistes. Les acrobates de la première création y sont rejoints par deux interprètes aériennes sur le Double-fil, l’étrange machine rotative inventée par la compagnie, et partenaire de jeu à part entière. Autre évolution : interprètes et spectateurs sont désormais rassemblés dans le Vélarium, un espace de toile et de bambou qui réfute l’ancienne frontière du chapiteau pour se poser dans le paysage en y inscrivant ses frontières et ses perspectives. Cultivant la rigueur du mouvement pour laisser advenir les beautés de l’aléatoire et des rencontres, des dialogues impromptus entre le vent et le blues d’une guitare électrique, le quatuor suit le fil d’aspirations singulières, amenées à devenir, au gré de l’expérience collective, une histoire partagée. Lola Gruber

12€ adulte / 8€ enfant

Représentations du spectacle LIEUX DITS dans le cadre de la programmation du festival Prise de CirQ’

Talant Plateau de la cour du Roy Talant Le Belvédère Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T15:00:00 2021-06-30T15:50:00;2021-07-01T19:00:00 2021-07-01T19:50:00