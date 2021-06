Nantes Loire-Atlantique, Nantes Lieux d’informations Lutter pour être visible pas pour être une cible – Mois de la Pride Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Des stands aux couleurs LGBTQI+ vous accueillentles samedis (de 11h à 18h) :- 5 juin 2021, Place Royale et Place de l’Écluse- 12 juin 2021, Place de l’Écluse- 19 juin, Place de l’Écluse et Place du ChangeIl sera possible de se renseigner, questionner, discuter, rencontrer des personnes investies dans les différentes associations membres ou partenaires du centre Nosig : AIDS, contact, DAVID ET JONATHAN, APGL, REBOO-T…Des personnes gay, lesbienne, trans, bi, pan, seront présentes pour répondre à toutes vos interrogations ou pour simplement échanger.Il y sera aussi possible de se procurer les drapeaux nécessaires à l’opération PRIDE AUX BALCONS.Protocole sanitaire : Les stands sont volontairement espacés pour éviter de gros attroupements. Du gel alcoolique sera disponible pour les personnes aux stands. Le port correct du masque est obligatoire. Les documents ne seront pas en libre service sur les tables pour éviter que tout le monde les touche. Ils seront remis au cas par cas. . Centre-ville Nantes

