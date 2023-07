Oenofestival musiques en Champagne Lieux différents selon les dates Aÿ-Champagne, 23 août 2023, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

Loin des grandes villes, venez savourer cette nouvelle cuvée d’un festival à part !

Au cœur du vignoble, les Musiques en Champagne proposent un regard différent sur la Champagne en associant concerts et animations (découverte du patrimoine local, visites de caves, dégustations…). Partir de la musique pour découvrir une région, voilà une façon originale de profiter de la fin de l’été.

Programme des concerts :

Mercredi 23 août – Ambonnay : Jazz

Vendredi 25 août – Hautvillers : Chanson française festive

Samedi 26 août – Avenay Val d’Or : Chanson française

Dimanche 27 août – Aÿ-Champagne : Tropical Cumbia

Mardi 29 août – Nanteuil-la-Forêt : Blues Funk

Mercredi 30 août – Champillon : Reprises de grands standards de la chanson

française.

Far from the big cities, come and enjoy this new vintage of a festival with a difference!

In the heart of the vineyards, Musiques en Champagne offers a different take on the Champagne region, combining concerts and events (discovery of local heritage, cellar tours, tastings, etc.). Using music as a starting point to discover a region is an original way to enjoy the end of summer.

Concert program :

Wednesday August 23 ? Ambonnay : Jazz

Friday August 25th ? Hautvillers: Festive French song

Saturday, August 26 ? Avenay Val d?Or: French song

Sunday, August 27 ? Aÿ-Champagne: Tropical Cumbia

Tuesday, August 29 ? Nanteuil-la-Forêt: Blues Funk

Wednesday August 30 ? Champillon: Cover versions of great French chanson

chanson

Lejos de las grandes ciudades, venga a disfrutar de esta nueva edición de un festival diferente

Situado en el corazón de los viñedos, Musiques en Champagne ofrece una visión diferente de la región de Champaña, combinando conciertos y eventos (descubrimiento del patrimonio local, visitas a bodegas, degustaciones, etc.). Utilizar la música como punto de partida para descubrir una región es una forma original de aprovechar el final del verano.

Programa de conciertos :

Miércoles 23 de agosto ? Ambonnay: Jazz

Viernes 25 de agosto ? Hautvillers: Canción francesa festiva

Sábado 26 de agosto ? Avenay Val d’Or: Canción francesa

Domingo 27 de agosto ? Aÿ-Champagne: Cumbia tropical

Martes 29 de agosto ? Nanteuil-la-Forêt: Blues Funk

Miércoles 30 de agosto ? Champillon: versiones de grandes canciones francesas

chanson

Abseits der großen Städte können Sie diesen neuen Jahrgang eines besonderen Festivals genießen!

Im Herzen der Weinberge bietet das Festival Musiques en Champagne einen anderen Blick auf die Champagne, indem es Konzerte mit Veranstaltungen verbindet (Entdeckung des lokalen Kulturerbes, Besichtigung von Weinkellern, Verkostungen usw.). Eine originelle Art, den Spätsommer zu genießen.

Programm der Konzerte :

Mittwoch, 23. August ? Ambonnay: Jazz

Freitag, den 25. August ? Hautvillers: Festlicher französischer Chanson?

Samstag, den 26. August ? Avenay Val d?Or: Französischer Chanson

Sonntag, den 27. August ? Aÿ-Champagne : Tropical Cumbia

Dienstag, den 29. August ? Nanteuil-la-Forêt: Blues Funk

Mittwoch, den 30. August ? Champillon: Coverversionen von großen Chanson-Standards

französisch

