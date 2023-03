Festival Musicales en Côte Chalonnaise 22ème édition Lieux différents selon la commune Buxy Buxy Catégories d’Évènement: Buxy

Saône-et-Loire

2023-08-22 – 2023-08-27

Saône-et-Loire Buxy . Nous organisons pour la 22ème fois le festival de musique de chambre « Musicales en Côte Chalonnaise » après avoir accueilli en 21 ans plus de 290 musiciens pour 126 concerts . Concoctée par le talentueux trompettiste de renommée internationale Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette 22ème édition vous procurera des sensations inoubliables.

Riche de 8 concerts, la programmation sera de très grande qualité. info@musicales-cote-chalonnaise.fr +33 7 72 26 09 78 https://www.musicales-cote-chalonnaise.fr/ Lieux différents selon la commune Buxy, Chenôves, Granges, Jully-lès-Buxy, Messey-sur-Grosne, Saint-Boil Buxy

