LIEUX DE POUVOIR Montpellier, 13 septembre 2022, Montpellier.

LIEUX DE POUVOIR

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

2022-09-13 – 2022-09-13

Montpellier

Hérault

9 9 EUR Suite au siège du jeune roi Louis XIII en 1622, la ville de Montpellier subit d’importants changements urbains mais surtout amplifie des

bouleversements administratifs qui s’étaient amorcés précédemment.

Ceci se fera au détriment des deux autres villes importantes de la province du Languedoc : Pézenas et Toulouse. L’intendant se fixe à Montpellier vers la fin du XVIIIème siècle et « rayonne » par son pouvoir sur de nombreux officiers royaux des cours souveraines. Dans cette visite, nous vous emmènerons à la rencontre d’une galerie de personnages de cette époque : L’Intendant comme Lamoignon de Basville, le Trésorier de la bourse, le Président de la Cour des aides, comptes et des finances… , au travers des lieux où ils sont installés, véritables reflets, de leur pouvoir dans l’Écusson.

Une visite au cœur de l’Ancien Régime à réserver aux passionnés de l’histoire de Montpellier en complément de la visite de la citadelle.

Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier – extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

Suite au siège du jeune roi Louis XIII en 1622, la ville de Montpellier subit d’importants changements urbains mais surtout amplifie des bouleversements administratifs qui s’étaient amorcés précédemment.

Suite au siège du jeune roi Louis XIII en 1622, la ville de Montpellier subit d’importants changements urbains mais surtout amplifie des

bouleversements administratifs qui s’étaient amorcés précédemment.

Ceci se fera au détriment des deux autres villes importantes de la province du Languedoc : Pézenas et Toulouse. L’intendant se fixe à Montpellier vers la fin du XVIIIème siècle et « rayonne » par son pouvoir sur de nombreux officiers royaux des cours souveraines. Dans cette visite, nous vous emmènerons à la rencontre d’une galerie de personnages de cette époque : L’Intendant comme Lamoignon de Basville, le Trésorier de la bourse, le Président de la Cour des aides, comptes et des finances… , au travers des lieux où ils sont installés, véritables reflets, de leur pouvoir dans l’Écusson.

Une visite au cœur de l’Ancien Régime à réserver aux passionnés de l’histoire de Montpellier en complément de la visite de la citadelle.

Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier – extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-06-29 par