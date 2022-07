LIEUX DE POUVOIR

LIEUX DE POUVOIR, 29 septembre 2022, . LIEUX DE POUVOIR



2022-09-29 – 2022-09-29 Suite au siège du jeune roi Louis XIII en 1622, la ville de Montpellier subit d’importants changements urbains mais surtout amplifie des bouleversements administratifs qui s’étaient amorcés précédemment. dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville