Au cours de votre visite, découvrez les lieux stratégiques de la Légion d’honneur : la salle du conseil de l’ordre dans laquelle se prennent les décisions d’attributions des décorations nationales, et le bureau du grand chancelier. Nous vous invitons ensuite dans les jardins et les salons de réception du palais, où se déroulent les cérémonies de remise d’insignes par le grand chancelier, et enfin à découvrir le musée de l’institution. La grande chancellerie de la Légion d’honneur vous ouvre les portes de ses lieux de décision et de ses salons de réception. Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm 64 rue de Lille 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

