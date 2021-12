Loire-Atlantique, Nantes Lieux à réinventer : visite technique de l’Escalator de l’îlot Boucherie Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lieux à réinventer : visite technique de l'Escalator de l'îlot Boucherie, 11 janvier 2022

17:00 19:00

Gratuit : non L’appel à créativité des Lieux à réinventer a été lancé le 6 décembre. A cette date, vous avez pu retrouver sur le site du dialogue citoyen le cahier des charges avec le fonctionnement et attendu de l’appel à projet, la fiche descriptive technique du lieu et le cahier d’inspirations citoyennes. Afin de mieux vous projeter dans le lieu, nous vous proposons une visite technique de l’escalator de l’îlot Boucherie, destinée aux potentiels futurs porteurs de projet. Plusieurs services de la Ville et de la Métropole seront présents pour vous accueillir et répondre à vos question. Cette visite est programmée le mardi 11 janvier entre 17h et 19h (sous format de permanence). adresse1} https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/lieux-a-reinventer-visite-technique-de-lescalator-de-lilot-boucherie

