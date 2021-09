Lieux à réinventer : visite de la Cure du Vieux Doulon, 18 septembre 2021, .

2021-09-18

Horaire : 10:00 13:00

Gratuit : non

Du 25 juin au 3 octobre, les Nantaises et les Nantais peuvent découvrir les lieux et déposer leurs inspirations en ligne. À partir de début septembre, des rendez-vous seront proposés pour découvrir Les Lieux à réinventer et faire naître des inspirations. Les journées du patrimoine des 18 et 19 septembre seront aussi une occasion à ne pas manquer pour visiter certains Lieux à réinventer et s’imprégner de leur histoire. Découvrez la cure du Vieux Doulon le mercredi 18 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, de 10h à 13h. Rendez-vous sur place, 12 rue du Pontereau. Plus d’information sur les lieux et contribuer en cliquant ici.

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/lieux-a-reinventer-visite-de-la-cure-du-vieux-doulon