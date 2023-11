Les Égarés THEATRE SENART – GRANDE SALLE, 2 avril 2024, LIEUSAINT.

Les Égarés THEATRE SENART – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2024-04-02 à 20:30 (2024-04-02 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

THÉÂTRE-SÉNART (L-R-21-8783/84/85) PRESENTE CE CONCERT LES ÉGARÉSIls se sont bien trouvés. En musique, se perdre est un art qu’il faut savoir cultiver. Nos quatre « égarés » l’ont compris très tôt, privilégiant toujours dans leurs projets personnels le vertige de l’improvisation et le goût du risque. Émile Parisien et Vincent Peirani ont choisi dès l’enfance le jazz comme terrain de jeu commun, jusqu’à devenir un duo incontournable du genre. Quant au maître de la kora Ballaké Sissoko et au violoncelliste inclassable Vincent Ségal, ils ont pour leur part inventé une musique de chambre et un langage à leur image, inédit et centré sur l’écoute de l’autre. Réunis à l’initiative de Vincent Ségal pour un concert totalement improvisé à Lyon, nos quatre musiciens ont voulu voir jusqu’où cette rencontre pouvait les mener. Eh bien, le voyage est toujours en cours ! Une merveille d’album suivi d’une tournée sont aujourd’hui le fruit de cet amour de la musique sans frontière. Le répertoire est issu des quatre coins de la pièce d’un même pays imaginaire. Un pays faussement familier peuplé ici d’une mélodie brésilienne, là d’un chant mandingue. Un pays où se perdre, infiniment. Informations pratiques :ACCES : 8/10 allée de la Mixité – Carré Sénart – 77127 LIEUSAINT PAR LE RER D Via Combs-la-Ville – Quincy arrêt Lieusaint-Moissy arrêt Lieusaint – Moissy Via Corbeil-Essonne arrêt Corbeil-Essonne Puis le T Zen PAR LE T ZEN arrêt Carré des Arts EN VOITURE Autoroute A5a sortie n°10 Suivre les flèches Le Théâtre arrêt Lieusaint – Moissy Réservations PMR : 01 60 34 53 60 Vincent Peirani, Emile Parisien Vincent Peirani, Emile Parisien

Votre billet est ici

THEATRE SENART – GRANDE SALLE LIEUSAINT 8/10 Allé de la Mixité – Carré Sénart Seine-et-Marne

30.8

EUR30.8.

