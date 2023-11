Autobiography THEATRE SENART – GRANDE SALLE, 21 novembre 2023, LIEUSAINT.

Autobiography THEATRE SENART – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 20:30 (2023-11-21 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (L-R-21-1595/L-R-21-2706 /L-R-21-3211) présente ce spectacle Autobiography Danse contemporaineDurée : 1h20Dans cette Autobiography, Wayne McGregor, chorégraphe star de la scène internationale, fasciné par les sciences et la technologie, invite dix danseurs virtuoses à interpréter son code génétique. Une expérience sensorielle époustouflante !Cette Autobiography ne se répète jamais : le spectacle est différent chaque soir, Wayne McGregor ayant confié à un algorithme l’ordre des vingt-trois fragments du spectacle, en écho aux vingt-trois paires de chromosomes qui constituent le génome humain : en l’occurence, le sien ! Sensations et souvenirs du grand chorégraphe britannique, dont les pièces sont entrées au répertoire de l’Opéra de Paris, irriguent ainsi la matière même de la danse, incarnée par dix danseurs qui allient grâce et technicité. Cette introspection hautement physique, aux mouvements très structurés, est soutenue par un jeu de lumières des plus sophistiqués qui insuffle une dimension métaphysique propice pour déployer cette « archive chorégraphique intime ».Figure majeure de la danse d’aujourd’hui, le britannique Wayne McGregor est un génial touche-à-tout. De la danse au clip, en passant par le théâtre, la mode et le septième art, rien ne lui résiste ! À partir de son propre code génome, il livre ici une méditation sur la vie au rythme des pulsations d’une partition électronique puissante, à la croisée de réminiscences du passé et de projections vers le futur. Présentée au Festival d’Avignon en 2019, cette Autobiography conceptuelle continue depuis lors de se renouveler à chaque représentation, toujours unique et plurielle, comme les facettes d’une vie des plus intenses.Conception et direction Wayne McGregorChorégraphie Wayne McGregor en collaboration avec les danseursMusique JlinScénographie et projection Ben Cullen WilliamsCréation lumières Lucy CarterCostumes Aitor ThroupDramaturgie Uzma HameedAlgorithme Nick RothwellDirecteur des répétitions Odette HughesProduction Studio Wayne McGregor / Co-production Sadler’s – Londres, Les Théâtre de la ville de Luxembourg, Edinburgh International Festival – UK, Festspielhaus St Pölten – Autriche, Carolina Performing Arts at the University of North Carolina at Chapel Hill – USA, Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg – Allemagne / Avec le soutien de West Kowloon District – Hong Kong, Festival Diaghilev, P.S. – St Pétersbourg, Centro Cultural Vila Flor, Guimarães – Portugal, Seattle Theatre Group – USA, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance – Londres / Musique de Jlin en partenariat avec Unsound / Remerciements A.T. Studio / Partenaires scientifiques Wellcome Trust Sanger Institute, EMBL-European Bioinformatic Institute, Connecting Science – Wellcome Genome Campus Public Engagement Wayne McGregor Wayne McGregor

Votre billet est ici

THEATRE SENART – GRANDE SALLE LIEUSAINT 8/10 Allé de la Mixité – Carré Sénart Seine-et-Marne

38.5

EUR38.5.

Votre billet est ici