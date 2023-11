Cécile McLorin Salvant THEATRE SENART – GRANDE SALLE, 9 novembre 2023, LIEUSAINT.

Cécile McLorin Salvant THEATRE SENART – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Carré Bellefeuille (R-2022-004232) présente ce spectacle Cécile McLorin Salvant (voix), Glenn Zaleski (piano), Marvin Sewell (guitare), Yasushi Nakamura (basse), Keita Ogawa (percussions). Après avoir reçu trois Grammy Awards et deux nominations pour ses premiers disques, la chanteuse franco-américaine dévoile son nouvel album qui comprend 5 morceaux originaux et des réinterprétations de 9 titres, parmi lesquels ceux de Charles Trenet, Véronique Sanson, Starmania… L’ensemble, principalement chanté en français mais également en créole haïtien et en occitan, raconte la légende médiévale de Mélusine, mi-femme, mi-serpent. De formation classique, imprégnée de jazz, blues et folk, Cécile McLorin Salvant embrasse un vaste répertoire qui élargit les possibilités de la performance scénique. Meilleur album pour Ghost Song aux Victoires du Jazz 2022 et nommée aux Victoires du Jazz 2023, catégorie concert de l’année. Réservation PMR : 01 55 18 54 00

THEATRE SENART – GRANDE SALLE LIEUSAINT 8/10 Allé de la Mixité – Carré Sénart Seine-et-Marne

30.8

