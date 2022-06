LIEURAN LES BEZIERS – VIDE GRENIER Lieuran-lès-Béziers Lieuran-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Lieuran-lès-Béziers Le foyer rural organise un vide grenier au stade de Lieuran-Lès-Béziers le 28 Août 2022, de 7h à 15h.

Restauration sur place le midi .

Pour les exposants : 10€ pour un emplacement de 5mx5m (réservation obligatoire avant le jour de la manifestation: fiche à remplir par téléphone au 06 83 19 55 32). Paiement à l’entrée. Le foyer rural organise un vide grenier au stade de Lieuran-Lès-Béziers le 28 Août 2022, de 7h à 15h.

