LIEURAN LES BEZIERS – PIQUE NIQUE Lieuran-lès-Béziers, 3 juillet 2022, Lieuran-lès-Béziers.

LIEURAN LES BEZIERS – PIQUE NIQUE

Lieuran-lès-Béziers Hérault

2022-07-03 – 2022-07-03

Lieuran-lès-Béziers

Hérault

Lieuran-lès-Béziers

L’association LA RÉCRÉ vous propose de participer à un pique-nique dans le parc du village, gratuit pour les adhérents et à 5€ pour les autres. Au menu : Apéritif/Salade/Grillade/Fromage/Glace.

Couverts et assiette à prendre du domicile.

Inscription au 06 66 26 98 09 le lundi 27 et mardi 28 juin.

Des jeux seront organisés par l’association et les amateurs de pétanque sont invités à prendre leurs boules pour faire un tournoi.

L’association LA RÉCRÉ vous propose de participer à un pique-nique dans le parc du village, gratuit pour les adhérents et à 5€ pour les autres. Au menu : Apéritif/Salade/Grillade/Fromage/Glace.

Couverts et assiette à prendre du domicile.

Inscription au 06 66 26 98 09 le lundi 27 et mardi 28 juin.

Jeux organisés par l’association et les amateurs de pétanque, prenez vos boules !

+33 6 66 26 98 09

L’association LA RÉCRÉ vous propose de participer à un pique-nique dans le parc du village, gratuit pour les adhérents et à 5€ pour les autres. Au menu : Apéritif/Salade/Grillade/Fromage/Glace.

Couverts et assiette à prendre du domicile.

Inscription au 06 66 26 98 09 le lundi 27 et mardi 28 juin.

Des jeux seront organisés par l’association et les amateurs de pétanque sont invités à prendre leurs boules pour faire un tournoi.

Lieuran-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2022-06-24 par