FÊTE NATIONALE Lieuran-lès-Béziers, 13 juillet 2023, Lieuran-lès-Béziers.

Lieuran-lès-Béziers,Hérault

Se rassembler et se souvenir: à partir de 20h un apéritif républicain sera offert par la municipalité. Le dîner est à réserver. La soirée sera animé par Claude Sendat et le feux d’artifice vers 23h aux abords du Libron.

2023-07-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-13 . .

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie



Gathering and remembering: from 8pm a Republican aperitif will be offered by the municipality. Reservations are required for dinner. The evening will be enlivened by Claude Sendat and fireworks at around 11pm on the banks of the Libron

Encuentro y recuerdo: a partir de las 20.00 horas, el ayuntamiento ofrecerá un aperitivo republicano. La cena deberá reservarse con antelación. La velada estará amenizada por Claude Sendat y fuegos artificiales hacia las 23:00 a orillas del Libron

Sich versammeln und sich erinnern: Ab 20 Uhr wird ein republikanischer Aperitif von der Gemeinde angeboten. Das Abendessen muss vorbestellt werden. Der Abend wird von Claude Sendat moderiert und das Feuerwerk findet um 23 Uhr am Ufer des Libron statt

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE