FÊTE DE L’ÉCOLE J2, 24 juin 2023, Lieuran-lès-Béziers.

Lieuran-lès-Béziers,Hérault

Au programme de cette deuxième journée de fête : jeux au parc et tirage de la tombola..

2023-06-24 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-24 16:30:00. .

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie



On the program for this second day of celebration: games in the park and a raffle.

El programa de este segundo día del festival incluye juegos en el parque y una rifa.

Auf dem Programm dieses zweiten Festtages standen Spiele im Park und die Ziehung der Tombola.

