LIEURAN LES BEZIERS – FETE NATIONALE Lieuran-lès-Béziers Lieuran-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Lieuran-lès-Béziers

LIEURAN LES BEZIERS – FETE NATIONALE Lieuran-lès-Béziers, 13 juillet 2022, Lieuran-lès-Béziers. LIEURAN LES BEZIERS – FETE NATIONALE

Place de la République Lieuran-lès-Béziers Hérault

2022-07-13 – 2022-07-13 Lieuran-lès-Béziers

Hérault Une soirée de fête avec un repas dansant et un feu d’artifice. 20h00 : Apéritif républicain offert par la municipalité

Soirée musicale animée par Dj RUIZ.

23h Feu d’artifice aux abords du Libron RESTAURATION

– Bistrot de la Place (réservation au 04 67 48 57 66 avant le samedi 09 juillet 2022)

Menus : adulte 15€ : Seiche à la rouille/Riz/Glace & enfant 8€ : Nuggets/frites/ Glace – Evens-Burger : plus de renseignements au 07 78 64 03 80 Une soirée de fête avec un repas dansant et un feu d’artifice.

