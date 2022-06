LIEURAN LES BEZIERS – BRASUCADE Lieuran-lès-Béziers, 5 août 2022, Lieuran-lès-Béziers.

LIEURAN LES BEZIERS – BRASUCADE

Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers Hérault

2022-08-05 19:30:00 – 2022-08-05

Lieuran-lès-Béziers

Hérault

Le comité des fêtes organise dans le parc de la salle des fêtes sa brasucade préparée par les membres du comité le vendredi 05 août 2022 a partir de 19h30.

Au menu : Moules, saucisse, fromage, glace vin et café compris. 13€/adulte et 6€/enfant (-12 ans).

Soirée animée par ZODYAC

Venez nombreux partager ce moment de détente et de joie.

