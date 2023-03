Balade musicale en Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares lieurac 09300 Lieurac Catégories d’Évènement: Ariège

Balade musicale

Venez écouter les musiques captées sur les plantes et laissez-vous bercer par ce duo magique plantes-musiciens. Des moments inoubliables pour ceux qui ont fait l’expérience de cette musique celtico-jazzy-chlorophylienne!

Le parcours pédestre sera ponctué de pauses musicales avec le duo Keryda et de « pauses patrimoine » assurées par Marina Salby, animatrice du patrimoine. La balade s’achèvera autour d’un apéritif-concert au cœur du jardin extraordinaire de Lieurac.

Réservation au 05 61 05 52 03

Prévoir des chaussures de marche

Dénivelé : 150m.

RDV : Grange communale

